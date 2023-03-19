توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بالوادي الجديد

دشن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، وصول وبدء توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في إطار تضافر جهود كافة الجهات الرسمية و الأهلية للتخفيف عن كاهل المواطنين و توفير المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.

انطلاق أعمال توزيع كراتين الطعام للحالات المستحقة

وأكد، محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، انطلاق أعمال التوزيع للحالات المستحقة بكافة مراكز المحافظة من الأسر الأوّلى بالرعاية والأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، المسجلة بقواعد بيانات وزارة التضامن الإجتماعي، دعمًا لهذه الفئات بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

كتف في كتف حققت تضافر منظمات المجتمع المدني مع الدولة

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن هذا العمل التنموي والخيري الهادف يعبر عن تضافر منظمات المجتمع المدني مع الحكومة المصرية والتي أعلن عنها الرئيس السيس خلال مؤتمر كتف في كتف، متمنًا لهذا الدور البارز لشركاء التنمية والمؤسسات الأهلية في دعم جهود المحافظة لتوفير حياة كريمة لأهالي المحافظة.