«مستقبل وطن» لقناة الحياة: مبادرة «كتف في كتف» حظيت بتنظيم غير عادي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن حزب مستقبل وطن يتشرف بأنه ضمن الجمعيات والأحزاب المشاركة في مبادرة «كتف في كتف».

تنظيم غير عادي للبيانات

وأضاف «الخولي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مبادرة «كتف في كتف» حظيت بتنظيم غير عادي من ناحية البيانات، وهذا ساعد الجمعيات الأهلية والأحزاب في منظومة المعلومات، لذلك كانت العملية منظمة للغاية وليس فقط مجرد أعداد.

وأشار إلى أن السيارات المحملة بالمواد الغذائية تخرج من أمانات حزب مستقبل وطن بالمحافظات؛ لذلك التوصيل للمستحقين يكون أسرع وأسهل، مردفا: «كل الأطراف المشاركة لديها سعادة طاغية بهذا العمل الخيري الجميل».

طاقة العمل السياسي مع الخيري كبيرة

وتابع: «العمل السياسي عندما ينضم إليه عمل الخير يتم ضرب الطاقة الموجودة في 100، والمساعدات الموجودة بالحزب تضرب في 100، وتواجد الشباب المحب للمساعدة يتضرب في 100».