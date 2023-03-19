محافظ الغربية: تخصيص سيارات الوحدات المحلية لنقل كراتين «كتف في كتف»

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم بالمركز الثقافي بطنطا، اجتماعا موسعا، بحضور 250 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، المدارس الخاصة، رجال الأعمال، البنوك، المطاعم والسلاسل التجارية الكبرى، مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "كتف في كتف" والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الجمعة الماضي.

استهداف الفئات الأكثر احتياجا

وخلال اللقاء وجه المحافظ الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق منذ يومين الحدث الخيري الأكبر في تاريخ مصر، وذلك في إطار اهتمامه بكافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، كما وجه الشكر للتحالف الوطني الذي أطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر.

وأوضح المحافظ أن لقاء اليوم يأتي استكمالا لما أطلقه رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهاته، بضرورة توحيد كافة الجهود من أجل الوصول إلى أكبر عدد مستهدف من الفئات الأكثر احتياجاً دون تكرار، حيث أخذت المحافظة على عاتقها تجميع مؤسسات المجتمع المدني، المدارس الخاصة، رجال الأعمال، البنوك، المطاعم والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك بهدف إيجاد علاقة من التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق المصلحة الجمعية للمجتمع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وعلى مدار ساعة ونصف تلقى المحافظ الاستفسارات والاقتراحات للمشاركة وتوحيد الجهود لتوزيع الوجبات والمساعدات على المستحقين، كما قام أعضاء المكتب الفني للمحافظ بتوزيع استمارات المشاركة من الجهات الحاضرة.

سيارات نقل الوجبات

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدعم مبادرة كتف في كتف بسيارات الوحدات المحلية لتكون جاهزة لنقل الكراتين والوجبات خلال الشهر الكريم، كما أكد أن المحافظة جاهزة لفتح أي عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، ومستعدة لتقبل أي عدد من المتطوعين للمشاركة في التنفيذ.