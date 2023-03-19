العثور على جثة تاجر لحوم داخل محله بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر لحوم مقتولا بطلق ناري في ظروف غامضة داخل محله بالمرج، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة الواقعة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه؟

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من أهالي أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة بالعثور على تاجر لحوم مجمدة مقتولا داخل محله، وبالانتقال تبين العثور على جثة تاجر لحوم مجمدة يدعى «ج. ع» في العقد الرابع من العمر وسط بركة من الدماء داخل محله.

وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في الوجه، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، والعثور على متعلقاته الشخصية.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه من كبار تجار اللحوم المجمدة في المرج، وجار فحص علاقاته لكشف غموض الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.