مجدي فكري يستقبل العزاء في وفاة زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم

يستقبل الفنان مجدي فكري، العزاء في وفاة زوجته، مساء اليوم الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالقرب من سور نادي الزمالك بمنطقة المهندسين، والتي وافتها المنية ظهر يوم الجمعة الماضي.

وفاة زوجة مجدي فكري

وكان عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، أبرزهم لقاء سويدان، منير مكرم، قد أعلنوا خبر وفاة زوجة الفنان مجدي فكري، وشيع جثمانها عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

مسرحية شفيقة المصرية

ويعرض حاليًا للفنان مجدي فكري، مسرحية شفيقة المصرية، على خشبة مسرح البالون، والتي تتناول قصة من حياة شفيقة، التي تعد إحدى راقصات القرن التاسع عشر، ويجسد شخصية أحد الباشوات الذين وقعوا في غرام الفن والرقص.

أبطال المسرحية

ويشارك في مسرحية شفيقة المصرية، مجدي فكري، علا رامي، فادي خفاجة، منة جلال، أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، إخراج محمد صابر.