إصابة موظف وربة منزل في حادثي سير متفرقين بالمنيا

أصيب موظف وربة منزل في حادثين بالمنيا بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة، أمام قرية زاوية سلطان في شرق النيل بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة محمد موسي إبراهيم 49 عاما، موظف، مقيم بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، وتم نقله لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

اصطدام دراجة نارية بربة منزل في مدينة المنيا

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام دراجة بخارية بشخص أثناء عبوره الطريق، أمام مدرسة السلام بعزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة نهى شعبان عبد العال 28 عاما، ربة منزل، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتحفظ الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأصيبت سيدة وشقيقها قبل قليل وذلك إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام كارتة تحصيل الرسوم بقرية بني خالد بشرق النيل في مركز سمالوط بسبب السرعة.