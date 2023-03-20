إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة بتروسيكل بطريق الواحات

شهد طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وتروسيكل، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ الحادث

ورد إلى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.