انطلاق الأسبوع الثقافي للأوقاف في القليوبية عن «الكرم والجود»

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، مساء اليوم الأسبوع الثقافي، حيث تم الإفتتاح عقب صلاة العشاء بمسجد سيدي حسن الحمص بمدينة قها بحضور الدكتور أحمد القرشي أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.

الكرم لا يتوقف على بذل المال

وتناول اللقاء الحديث عن الكرم والجود حيث تم التأكيد على أن بذل الكرم لا يتوقف على بذل المال فقط.

أوضح بيان مديرية الأوقاف بالقليوبية أن بذل الأخلاق الكريمة وإغاثة الملهوف والتضحية من أجل النفع والمساعدة هو نوع من أنواع الكرم.

أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الكرم اتصف به الله عز وجل "يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم"، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس.

وأضاف: ولذلك وجب التخلق بأخلاق الله وأخلاق سيدنا رسول الله فى هذا الأمر، مؤكدا أيضا أن أقوى صور التكذيب بالله والتكذيب بدين الله هو منع النفع والبخل وإمساك الخير عن الناس "أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين".

الكرم والجود فى أوقات الأزمات وشدة الحاجة

أضاف: ولا شك أن الكرم والجود فى أوقات الأزمات وشدة الحاجة هو من واجبات الوقت ولوازم العصر وخاصة ونحن على أعتاب شهر الخير والجود شهر رمضان المبارك.

هذا وتستمر فعاليات الأسبوع الثقافي حتى نهاية الأسبوع وذلك فى ظل حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا سعادتهم بهذه الأنشطة الدينية التى تتناول الواقع الحياتى للمواطن وتنمى مبادئ الأخلاق والسلوك الرشيد لدى المصلين حتي تظل دوماً أوقاف القليوبي على عهدها وشعارها خدمة بيوت الله شرف.