تحذير عاجل من «الأرصاد» في الساعات الأولى لفصل الربيع: رمال وأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الساعات الأولى من بداية فصل الربيع، من تقلبات جوية حادة وسريعة، إذ تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر، يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة ما يعرف بـ«رياح الخماسين»، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحبها موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة.

تحذير الأرصاد الجوية خلال الساعات الأولى من بداية فصل الربيع

وتابعت الأرصاد تحذيرها من حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات الأولي من فصل الربيع، إذ يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة في القاهرة 14 - 20

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 13 - 21

درجات الحرارة في 6 أكتوبر 13 - 20

درجات الحرارة في بنها 14 - 20

درجات الحرارة في دمنهور 14 - 19

درجات الحرارة في وادى النطرون 13 - 20

درجات الحرارة في كفر الشيخ 14 - 19

درجات الحرارة في المنصورة 14 - 20

درجات الحرارة في الزقازيق 13 - 21

درجات الحرارة في شبين الكوم و 14 - 21

درجات الحرارة في طنطا 14 - 20

درجات الحرارة في دمياط 13 - 19

درجات الحرارة في بورسعيد 13 - 20

درجات الحرارة في الاسماعيلية 12 - 21

درجات الحرارة في السويس 12 - 21

درجات الحرارة في العريش 12 - 20

درجات الحرارة في رفح 11 - 19

درجات الحرارة في رأس سدر 11 - 24

درجات الحرارة في نخل 06 العظمى 19

درجات الحرارة في سانت كاترين 05 - 15

درجات الحرارة في الطور 16 - 23

درجات الحرارة في طابا 14 - 20

درجات الحرارة في شرم الشيخ 16 - 23

درجات الحرارة في الإسكندرية 12 - 19

درجات الحرارة في العلمين الجديدة 11 - 18

درجات الحرارة في مطروح 10 - 18

درجات الحرارة في السلوم 09 - 19

درجات الحرارة في سيوة 09 - 20

درجات الحرارة في الغردقة 15 - 23

درجات الحرارة في مرسى علم 16 - 24

درجات الحرارة في شلاتين 17 - 27

درجات الحرارة في حلايب 18 - 23

درجات الحرارة في أبو رماد 17 - 25

درجات الحرارة في رأس حدربة 18 - 23

درجات الحرارة في الفيوم 12 - 21

درجات الحرارة في بنى سويف 12 - 21

درجات الحرارة في المنيا 09 - 22

درجات الحرارة في أسيوط 10 - 22

درجات الحرارة في سوهاج 12 - 23

درجات الحرارة في قنا 12 - 24

درجات الحرارة في الأقصر 12 - 24

درجات الحرارة في أسوان 14 - 25

درجات الحرارة في الوادى الجديد 09 - 24

درجات الحرارة في أبوسمبل 14 - 25