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الكشف على 1102 حالة في قافلة طبية مجانية ببني سويف

استهدفت فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

كتب:

عمرو رجب
10:15 ص | الإثنين 20 مارس 2023
الكشف على 1102 حالة في قافلة طبية مجانية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف قافلة طبية بقرية نصر جمعة بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1102 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة 

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية نصر جمعة بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، العظام، الرمد»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 55 تحليلاً بمعمل الدم، و25 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 25 أشعة، وتحويل عدد 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 86 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.

 

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