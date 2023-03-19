فحص 1035 مواطنا في قافلة طبية مجانية بسوهاج

استقبلت محافظة سوهاج قافلة تنموية طبية لتقديم خدماتها المجانية لأهالي قرية تونس بمركز سوهاج، والقرى المجاورة، والتي نفذتها جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة التابعة لإدارة القاهرة الجديدة الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وجامعة سوهاج، حيث تم الكشف على 1035 مواطنا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، فضلا عن تحويل 45 مواطنا لمستشفى سوهاج الجامعي.

منظمات المجتمع المدني

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الشكر لجمعية الخير والسلام للتنمية، والقائمين على القافلة الطبية، مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ودعم القرى الأكثر احتياجا، بالتوازي مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجا.

ندوات توعية

ووفرت جامعة سوهاج عددا من المتخصصين لتقديم ندوات توعية في النواحي الاجتماعية والأسرية، وتقديم المساعدات والاستشارات الطبية لسكان القرية والقرى المجاورة، وتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين، حيث شملت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي في 10 تخصصات مختلفة، وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى عقد 5 ندوات توعوية، حاضر فيها أعضاء هيئة التدريس من قسم الصحة العامة وطب المجتمع، وطب الأسرة، حول الوقاية من الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للأم والطفل، ومناهضة العنف ضد المراة، والتوعية بالقضية السكانية، والتوعية بالأضرار الصحية للتدخين والإدمان.