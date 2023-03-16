الفريق عباس: تاريخ مستشفى مصر للطيران عظيم ومشرف رغم قصره

قال الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن تاريخ مستشفى مصر للطيران رغم قصره لكنه تاريخ عظيم، ومشرف، موجهًا الشكر للحضور وللأطباء المشاركين في نجاح هذه المنظومة.

وأضاف خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول احتفالًا بمرور 40 عامًا على إنشاء مستشفى مصر للطيران، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ولفيف من قيادات الوزارة، ستظل مصر للطيران أيقونة مضيئة شرق القاهرة، ونتمنى لها مزيداً من التقدم والازدهار والرقي.

تكريم قيادات القطاع الطبي بمستشفى مصر للطيران

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن جميع مستشفيات مصر سواء كانت خاصة أو حكومية، تطورت كثيرًا وتعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أن تقدم مستشفى مصر للطيران للحصول على شهادة الجودة والاعتماد خير دليل على ما بذلته مصر للطيران من جهود للحصول على شهادة الاعتماد، مؤكدًا أن وجود مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، يدعم المرضى في كل مكان.

عاشور: المستشفى يقدم خدمات مميزة منذ 40 عامًا

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مستشفى مصر للطيران، ساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمصريين خلال الـ40 عاما الماضية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى لمد أيديها لجميع الكيانات العلمية والبحثية، مجددًا التهنئة لمصر للطيران.

وقال الدكتور أيمن صلاح رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية، العنصر البشري هو الركيزة الأهم في القطاع الطبي، ولولا حصولنا على دعم وزارة الطيران المدني والشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ما توصلنا لهذا النجاح، مؤكداً أن المستشفى بدأ بمجموعة عيادات صغيرة والآن أصبحت صرحًا طبيًا عظيمًا بفضل الجهود المخلصة لرؤساء مجالس إدارات المستشفى، ودعم قياداتنا المخلصين للقطاع.

وتابع: بذلنا جهودًا جبارة خلال انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة، وتبعاته المختلفة، بفضل أطباء المستشفى العنصر البشري الذي لا نبخل عليه بالتدريب، مستدركًا كل الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر والحضور الكريم.

وأشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، باستقبال مستشفى مصر للطيران لجراحات زراعة الكبد قبل عدة سنوات، مشيدًا بكوادر مستشفى مصر للطيران والأطقم الطبية المتميزة.

وقال "المتيني" إن مستشفى مصر للطيران، تقدم خدمات مميزة، ولم يكن لها مثيل في شرق القاهرة، وحتى الآن ما زالت تقدم خدمات متنوعة ومتميزة تحظى باحترام وتقدير العاملين بالقطاع الطبي.

افتتاح المعرض الطبي الدولي المشارك بالمؤتمر

وافتتح وزراء الطيران والصحة والتعليم، المعرض الطبي الدولي المشارك فيه العديد من شركات المنتجات الطبية والصحية.

كما تخلل اللقاء تكريم عدد من رؤساء مجالس مصر للطيران السابقين وشهد المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي عن مستشفى مصر للطيران لاستعراض تاريخ المستشفى وما تم به من إنجازات على مدار السنوات الماضية.