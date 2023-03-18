تراجع أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 18-3-2023 في بعض أصناف الأعلاف ما بين 100 حتى 150 جنيهًا لكل طن مباع، وذلك وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتى ربوع محافظات مصر.

تراجع أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 18-3-2023

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في لـ«الوطن» أن تراجع أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 18-3-2023 يصب في صالح قطاع كبير من المستهلكين.

تتراوح أسعار أعلاف البط ما بين 19 ألفا و950 جنيها للطن حتى 22 ألفا و700 جنيه، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

سعر طن بروتين 23% من نوع التسمين 25 ألفا و900 جنيه، وسط تراجع بواقع 100جنيه لكل طن.

سعر طن بروتين 19% بـ25 ألفا و700جنيه، وسط تراجع بلغ 150جنيهاً لكل طن.

سعر طن بروتين 21% بـ25، ألفا و650 جنيها وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

سعر طن بروتين 23% بـ26 ألفا جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم السبت

وحول تراجع أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 18-3-2023، أشار زكريا إلى أن هناك وفرة بكميات في المعروض منها لجميع أنواع الأعلاف.

سعر طن العلف البياض يتراوح ما بين 22 حتى 22 ألفا و900 جنيه، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

يتراوح سعر طن علف الرومي ما بين 23 ألفا و550 حتى 26 ألفا و750جنيهًا.

سعر طن قشر الفول الصويا 10200جنيه لكل طن.

سعر طن الردة الأمريكية بواقع 19ألفا و100جنيه لكل طن.

سعر طن الردة المحلي 12 ألف جنيه لكل طن مباع.

سعر طن النخالة للردة سجل 11 ألفا و100جنيه.