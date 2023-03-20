شعبة الدواجن: استقرار أسعار الكتاكيت اليوم.. و«الرومي» يبدأ من 12 جنيها

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إن أسعار الكتاكيت حافظت على استقرارها عند 14 جنيها للكتكوت الأبيض، وذلك بعد 24 جنيها مطلع مارس الجاري، بينما يبلغ سعر الكتكوت البلدي 7 جنيهات.

أسعار الكتاكيت

وأوضح «السيد»، أن سعر الكتكوت الساسو 13 جنيها، بعد أن وصل إلى 14 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت السمان الهجين ما بين 4 و4.50 جنيه، والكتكوت الرومي بين 12 و13 جنيهًا.

توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في الجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك توقعات باستمرار استقرار أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض الفترة الحالية، وقد تنخفض الأسعار بعد شهر رمضان المبارك، بسبب زيادة الإنتاج المحلي ووفره المعروض، إضافة إلى تمتع الأسواق بوفرة في الدجاج البرازيلي المجمد.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج السنوي في السوق المحلي للكتاكيت 1.4 مليار كتكوت، بينما يسجل الإنتاج المحلي من البيض 13 مليار بيضة سنويا.