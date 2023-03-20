«التربية النوعية» بجامعة طنطا تحصل على اعتماد الأيزو في الإدارة وجودة التعليم

حصلت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية، لتكون الكلية الـ13 بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بأن حصول كلية التربية النوعية يعكس مدى التزام إدارات الكلية بتطبيق واستيفاء المعايير الدولية لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بالكلية، والارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري للكلية، وتحسين الأداء، دعما للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

فريق الأيزو يتفقد الكلية

وشهدت الكلية اليوم، حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد الدكتورة منال درويش والدكتورة منى زناتي والدكتورة سمر فؤاد والمهندس محمود سلطان، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الإمام عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا عبد الهادى المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للأداء المؤسسي، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة، ورؤساء الأقسام العلمية وأمين عام الكلية ومديرى الإدارات والوحدات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى والطلاب.

وزارت اللجنة وحدة ضمان الجودة والإدارات المختلفة والأقسام العلمية، وأوصت اللجنة بمنح كلية التربية النوعية جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015».

تهنئة العاملين بالكلية

من جانبها قدمت الدكتورة رانيا الإمام، عميد الكلية، التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمنة جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.