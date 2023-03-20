تفاصيل شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي.. قيمة القسط الشهري تسدد من العائد

كشف البنك الأهلي المصري عن شهادات الادخار والودائع للعملة المحلية لشهر مارس 2023، من بينها شهادة أمان المصريين، بحد أدنى 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه، والمد 3 سنوات.

وبحسب جدول الشهادات في البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023، على شهادة أمان المصريين يكون سعر العائد 13%، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

شهادة أمان المصريين

وتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة «القيمة الاسمية بالإضافة إلى العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الاقساط» ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء، وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي جرى شراء الشهادة بها.

مميزات شهادة أمان المصريين

ومن مميزات شهادة أمان المصريين بحسب البنك الأهلي المصري، وثيقة تأمين على الحياة للعميل بالشروط والمزايا التالية:

- تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي.

- سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.

- تستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.

- يمكن سداد مبلغ التأمين «التعويض» حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة .

- تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.

- إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة معفاه من الضرائب.

- يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.

- تصدر للأفراد من سن 18 حتى 59 سنة.

- يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على أن لا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.