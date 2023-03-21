تفاصيل إجراءات تعاقد معلمي المدارس اليابانية بعد القبول بالوظائف

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم غلق باب التقديم لوظائف المدارس اليابانية، يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم إجراءات ما بعد التعاقد للمتقدمين لشغل وظائف المدارس المصرية اليابانية «مدير مدرسة، معلم تربية بدنية، وكيل مدرسة،معلم لغة إنجليزية، معلم رياض أطفال، معلم (Math) ابتدائي، معلم (Science) ابتدائي، معلم لغة عربية، معلم تربية رياضية، ومعلم دراسات اجتماعية، ، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر»، مشيرة إلى أن الإجرءات تتمثل فيما يلى :

إجراءات ما بعد التعاقد

- سيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختاره وسيكون على العامل الإلتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة وكذلك يتم تطبيق قاعدة فترة الإختبار على كل العاملين وفق قانون 12 لسنة 2003.

- سيتم عمل تقييم لكل عامل في الشهور الثلاث الأولى، كل شهر على حد وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو فى نهاية الأشهر الثلاثة، وفى حالة عدم اثبات الجدارة المهنية أو السلوكية.

- سيتم إنهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.

بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى، سيتم عمل تقييم شهرى على مدار مدة التعاقد وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهرالأخير من التعاقد بعد تطبيق الشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

- في حالة إيجابية التقرير السنوي سيتم التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة.

- سيحصل جميع العاملين على راواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية والذى يتم عرضه على العامل قبل التوقيع على العقد.

- يتم إضافة بدلات بانواعها بحسب ظروف كل مدرسة وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية.

- التأمين الطبي اجباري للعاملين بالمدارس ويتم خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم.يكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الاليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2024/2023 علي ألا تطبق هذة القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- لوحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة تغيير مقر العمل وفقاً لمقتضيات العمل ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى.

- وجوب التأكيد على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصا البريد الاليكتروني ورقم التليفون المحمول وكذلك أي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.