بدء استحقاق شهادة الـ18% من «الأهلي ومصر» 22 مارس

بدأ العد التنازلي، لاستحقاق شهادات الـ18% من بنك الأهلي المصري ومصر الحكوميين، بعد عام من الطرح للشهادة ذات العائد الشهري، وبعد تمكن البنكين من جمع 750 مليار جنيه حصيلة من بيع الشهادة خلال 3 شهور من الطرح.

صرف الشهادة إلا في حالة واحدة

وأعلن البنك الأهلي، في إخطار رسمي، أنه سيضاف مبلغ الشهادة في حسابات المودعين، بمرور عام من تاريخ الشراء الذي بدأ في 21 مارس 2022 واستمر حتى نهاية مايو 2022، فيما سيعاود البنكان الحكوميان ربط مبلغ الشهادة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري، فقط لمن اقترض بضمان شهادة الـ18%.

ومن المتوقع أن تشهد فروع البنكين الحكوميين، زحامًا متوقعًا اعتبارًا من الثلث الأخير من الشهر الجاري، 22 مارس، تزامنًا مع مواعيد استحقاق شهادة الـ18%، في وقت ستجذب شهادات الـ17.25 في البنكين جزء كبير من أموال شهادة الـ18%، في حين قد تخرج جزء من هذه الأموال لأوعية ادخارية أخرى.

شهادات بديلة بعائد يصل 18.75%

بالتزامن مع ذلك، طرحت عدة بنوك شهادات ادخارية بعائد يصل 18.75% بحد أدنى 5 آلاف جنيه للشراء، كما في بنك المشرق، و18.50% كما في بنك أبو ظبي التجاري بحد أدنى 100 ألف جنيه للشراء، و18.25% كما في بنك الأهلي الكويتي بحد أدنى للشراء 500 ألف جنيه، و18% من بنكي الإسكندرية والكويت الوطني بحد أدنى 500 ألف جنيه للشراء.

إيقاف شهادتي الـ22.5% والـ25%

وأوقفت بنوك القطاع الخاص شهادتي الـ20% والـ22.5% التي طرحتها في وقت سابق يناير الماضي، بعد أيام من قيام بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادتي الـ22.5% والـ25% لمدة عام واحد، ودوريتي صرف شهرية وسنوية.