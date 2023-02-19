كيف تستثمر أموالك بعد نهاية شهادة الـ18%؟ إليك أعلى 5 عوائد في البنوك

تتجه البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى طرح أوعية ادخارية بعوائد تفضيلية، من بينها شهادات الادخار بعائد مرتفع، والتي تنجح في اجتذاب سيولة للقنوات المصرفية وزيادة قاعدة عملاء البنوك.

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي أعلى عائد على شهادات البنوك بعد إلغاء شهادات الـ25%، وقرب موعد استحقاق شهادات الـ18%، والتي جاءت كالتالي:

شهادات البنك المصري الخليجي: عائد 20%

ورفع البنك المصري الخليجي في مصر، أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية، ليصل العائد إلى 20% للعام الأول من الشهادة والتي تبلغ مدتها 3 سنوات، ويصرف شهرياً.

ووفقا لموقع البنك، فإنَّ شهادة ادخار «المصري الخليجي» عائدها للعام الأول ثابت، فيما يتحول إلى «متغير» وفقا لأسعار الكوريدور من البنك المركزي المصري خلال العامين المتبقين على موعد الاستحقاق.

شهادات بنك المشرق الثلاثية: عائد 19%

رفع بنك المشرق -مصر، سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ليصل أعلى عائد إلى 19%، والتي يبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، ويمكن الاقتراض بضمانها حتى 95% من قيمتها ولا يوجد حد أقصى لقيمة الشهادة.

ووفقا لموقع البنك، فإن الشهادات الثلاثية بعائد سنوي ثابت يصل إلى 19% عند صرفه سنويا و18.9% عند صرفه كل 6 أشهر و18.8% عند صرفه ربع سنويا و18.75% عند صرفه شهريا.

شهادات بنك أبوظبي التجاري الثلاثية: 18.5% فائدة

فيما يصل العائد السنوي الثابت على شهادات بنك أبوظبي التجاري-مصر، «اكسيلنسي» الثلاثية إلى 18.5%، والعائد بدوريات صرف متنوعة، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف.

وتتميز شهادات العائد المرتفع من بنك أبو ظبي التجاري، والتي مدتها 3 سنوات وتصدر بالعملة المحلية الجنيه، أنَّه يمكن صرف العائد كل 3 أشهر بفائدة 17.75% أو يومياً بفائدة 15.5%.

شهادات بنك الكويت الوطني: بعائد 18.5%

أصدر بنك الكويت الوطني- مصر، شهادات ادخار ثلاثية مرتفعة العائد بالعملة المحلية، الجنيه، ومدتها 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 18% عند صرفه شهريا، و18.25% عند صرفه كل 3 أشهر، و18.5% لكل 6 أشهر، فيما يبدأ شراء الشهادة من 500 ألف جنيه كحد أدنى، ومضاعفات الألف.

شهادات بنك الإسكندرية الثلاثية: 18%

يصدر بنك الاسكندرية شهادات ثلاثية مرتفعة العائد، وهي شهادة «اليكس ستار بلس» ومدتها 3 سنوات، بعائد ثابت يحتسب ويضاف لحساب العميل بشكل شهري ونسبته 18%، ويحق لصاحب الشهادة الحصول على قرض بضمانها يصل إلى 95% من قيمتها، ويبدأ الاكتتاب فيها من 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف.