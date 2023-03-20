تراجع جديد بأسعار زيت النخيل عالميا.. السبب في المعروض

تسببت زيادة المعروض في تراجع جديد لأسعار زيت النخيل عالميا، وانخفضت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى أقل من 3800 رينجيت ماليزي للطن اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع، متأثرة بعلامات انخفاض الطلب وضعف بذور الزيت المنافسة، بينما حافظ الرينجت الماليزي على انتعاشه وجعل الصادرات أقل جاذبية للعملاء الأجانب.

أسعار زيت بذور اللفت

وتراجعت أسعار زيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس بشكل حاد، بعد أن مددت روسيا وأوكرانيا اتفاقهما لتأمين التجارة عبر البحر الأسود، ما أدى إلى تراجع حاد في الزيوت النباتية الأخرى على الرغم من مخاوف الجفاف في الأرجنتين التي ضغطت على إمدادات زيت الصويا.

كما استمرت أسعار النفط الخام في الانخفاض وسط الاضطرابات في القطاع المالي العالمي، ما قلل من الطلب على الوقود الحيوي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الهند من زيت النخيل في فبراير بنسبة 30% عن الشهر السابق إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

زيت النخيل وصل إلى أعلى مستوى

وتتوقع منصة تريدينج إيكونوميكس، أن يجرى تداول زيت النخيل عند 3929 رينجيت بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 3477.82 في غضون 12 شهرًا، وتشير البيانات التاريخية إلى أن زيت النخيل وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 في مارس 2022، مع اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والتأمين نتيجة المخاوف من نقص المعروض والإمدادات العالمية.

وتراهن الأسواق العالمية على توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية إبطاء وتيرة الفائدة، ما قد يعزز نسبيا من تبديد مخاوف الركود، ويسهم بشكل كبير في تحركات أسعار السلع الأساسية والخامات.