انتهاء معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر.. اليوم

ينتهي اليوم الثلاثاء 21 مارس، معرض أهلا رمضان الرئيسي المقام في مدينة نصر بمركز المؤتمرات، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي يوم الثلاثاء 14 مارس.

معرض أهلا رمضان

ويستمر معرض أهلا رمضان الرئيسي المقام في مدينة نصر في فتح أبوابه في اليوم الأخير له حتى الساعة العاشرة مساءً؛ قبل مغادرة الشركات العارضة للسلع مقر مركز المؤتمرات، للتسهيل على المواطنين المترددين على المعرض في يومه الأخير في شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والرمضانية واللحوم والمطروحة في المعرض بتخفيضات تصل حتى 50%.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على انتهاء معارض أهلا رمضان الفرعية على مستوى المحافظات بانتهاء شهر رمضان الكريم، فيما ينتهي معرض أهلا رمضان الرئيسي بالقاهرة اليوم 21 مارس.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

وتشهد أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 تخفيضات بنسبة تتراوح من 30 حتى 50% على السلع والمنتجات المطروحة فيها، وتأتي الأسعار كالتالي:

أسعار اللحوم والدواجن

- دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

- كيلو اللحم السوداني الطازجة 165 جنيها.

- كليو اللحم البلدي من 180 إلى 190 جنيها.

أسعار الزيت

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.

أسعار السكر والأرز والمكرونة

- سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

- مكرونة سائبة بسعر 17 جنيها بدلا من 18 جنيها.

- مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه.