أسماء 12 مصابا ومتوفيا في تصادم ميكروباص وربع نقل بقنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين كحصيلة نهائية، مساء اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين أحدهما وميكروباص والأخرى ربع نقل، على طريق قرية الأشراف التابع لمركز قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

أسماء ضحايا حادث قنا

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا ومصابي حادث قنا وهم كالآتي: مصطفى على أحمد 37 عاما، جثة هامدة، والمصابين هم: نور الهدى محمود حافظ 34 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وفاطمة عوض عبد الحميد 35 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وزياد سيد دياب 15 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحنان جمال أبوزيد 40 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، ورشا عباس سيد 30 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، ورجاء خلف أحمد 32 عاما، وكدمات متفرقة بالجسم دينا حسان حسن 32 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وسيد أحمد على 43 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، سيد عبده عبد العال 28 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، وعلاء محمد يوسف 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم علي أحمد 35 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

12 شخصا الحصيلة النهائية للحادث

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، كحصيلة نهائية، في حادث تصادم سيارتين على طريق الأشراف مركز قنا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.