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إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس مع تروسيكل بقنا

كتب:

رجب آدم
09:09 م | الإثنين 20 مارس 2023
حادث قنا - صورة أرشيفية

حادث قنا - صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل على الطريق السريع الزراعي بمركز قوص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي ، جنوب محافظة قنا.

حادث تصادم أتوبيس وتروسيكل

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد أن غرفة العمليات بمحافظة قنا، تلقت بلاغا من مرفق الإسعاف يفيد باصطدام أتوبيس مع تروسيكل على الطريق الزراعي بقرية الكلالسة بمركز قوص جنوب قنا، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى قوص المركزي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث تبين من الفحص الأولى، تصادم أتوبيس يحمل لوحات رقم 392 بتروسيكل بالقرب من قرية الكلالسة بمركز قوص.

3 إصابات في الحادث

وأسفر حادث قوص بقنا عن إصابة حمدي أحمد، وشقيقه عادل ومحمد حامد ، وجميعهم من قرية شنهور بقوص، وعلى الفور تم نقل المصابين الثلاثة لمستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

 

 

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