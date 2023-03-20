حزن في قنا لوفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة.. «عريس من شهرين»

حالة من الحزن عمت مدينة دشنا، شمال محافظة قنا، لوفاة شاب يدعى هاشم أبوالحمد عبادي، سقط على أرضية الشارع في منطقة العزازية في دشنا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

تشييع جثمان شاب في قنا

وشيع المئات مساء أمس الأحد، من أهالي مدينة دشنا، وأسرة الشاب المتوفى وأصدقائه والمقربين منه، جثمانه، في جنازة مهيب، ودفن في مقابر العائلة في منطقة العزيزية في الجزء الشمالي للمدينة، وسط حالة من الحزن الشديد.

وقال محمد عبدالحميد، أحد أصدقاء الشاب المتوفى، هاشم أبوالحمد، المبلغ من العمر 32 عاما، إنه كان يتمتع بصحة جيدة، خرج من منزله وأثناء سيارة في شارع مؤدي إلى منزله، سقط فجأة على أرض الشارع، وتوفى في الحال قبل نقله إلى المستشفى، تبين أن سبب ذلك إثر أزمة قلبية، وهو ما أكده مفتش الصحة في المركز.

وتابع صديقه في تصريحاته لـ"الوطن"، إن الشاب كان فرحه منذ شهرين، وكان يتمتع بسيرة طيبة بين أقرانه، وكان محبوبا لدى الجميع، حيث كان له دورا كبيرا في خدمة الناس.

وكشف أن موت هاشم تسبب في صدمة على الجميع، لكثرة موت الفجأة، حيث أن الحالة الثالثة خلال 10 أيام ، داعيا الله أن يدخله فسيح جناته.