تفاصيل حبس 4 سائقين «توك توك» لقيامهم بحركات استعراضية على دائري الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 4 سائقين «توك توك» بعد قيامهم بقيادة كل منهم المركبة الخاص به دون ترخيص، 15 يوما على ذمة التحقيقتات، لسيرهم برعونة، وقيامهم بحركات استعراضية على الطريق الدائري، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحريات عن الواقعة، والنشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

قال المحامي بالنقض أشرف ناجي، إنّ قانون المرور حدد عقوبات رادعة على كل من يقود سيارته برعونة، ويؤدي حركات استعراضية في الطريق العام والتباهي والتفاخر بها، لأنه يعرض المواطنين إلى الخطر، ويد يؤدي لوقوع كثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

حبس وغرامة عقوبة المتهم

وأضاف «ناجي»، أنّ قانون المرور نص على: «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفقًا للمادة 238.

وأشار إلى أنّ قانون المرور الجديد يعاقب: «بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات».

وأكد «ناجي»، أن قانون المرور حدد في مادته رقم 75 عقوبة ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.