تعرف على مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023.. والخدمات المقدمة

تقدم مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الكثير من الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان 2023، حيث إن مكاتب السجل المدنى تعمل خلال شهر رمضان 2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك فيما عدا أيام العطلة الرسمية.

خدمات السجل المدني في رمضان 2023

وخلال مواعيد عمل السجل المدنى فى رمضان 2023 يمكنك استخراج طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد طلاق مميكن.

وخلال عمل السجل المدني في شهر رمضان 2023 يمكنك استخراج طلب الحصول على صورة قيد وفاة مميكن، وكذلك طلب الحصول على صورة قيد عائلى مميكن ثاني مرة، وطلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

خدمات تقدمها وزارة الداخلية

وفى سياق آخر، تقدم وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط، الكثير من الخدمات للمواطنين ومن بين تلك الخدمات استخراج بطاقة رقم قومي ووثيقة ميلاد وشهادة وفاة ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وقيد عائلي، وقيد فردي، وتجديد رخصة مركبة، واستخراج بدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.