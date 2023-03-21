5 مدن الأكثر دفئا اليوم في مصر تسجل العظمى 27 درجة.. بينها الأقصر وأسوان

تستمر درجات الحرارة بطقس اليوم الثلاثاء، بالانخفاض في عودة للطقس البارد، بينما تسجل 5 مدن مصرية أعلى درجات حرارة لتصبح المدن الأكثر دفئًا في مصر، بدرجات حرارة عظمى تتراوح بين 25 و27، درجة مئوية في طقس شديد الحرارة، ومشمس نهارا، بينما تسجل 12 حتى 16 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، في طقس مائل للبرودة ليلا وساعات الصباح الأولى، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

المدن الأكثر دفئا

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا بطقس اليوم اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة العظمى والصغرى فى 5 مدن كالتالي:

مدينة أسوان 26 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى.

مدينة أبو رماد 25 درجة مئوية للعظمى و17 درجة مئوية للصغرى.

مدينة شلاتين 27 درجة مئوية للعظمى و17 درجة مئوية للصغرى.

مدينة الأقصر 25 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى.

مدينة أبو سمبل 25 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى.

الظواهر الجوية في الطقس

تشهد المدن الأكثر دفئا «أسوان وأبو سمبل والأقصر وشلاتين وأبو رماد» عددا من الظواهر الجوية تصاحب الطقس الدافئ منها سطوع الشمس، وهبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.