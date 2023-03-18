أمطار على 3 مدن.. وارتفاع درجات الحرارة في 7 مناطق غدا

تنخفض درجات الحرارة غدا الأحد على أنحاء البلاد كافة ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية عن درجات الحرارة اليوم، وفقا لهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حيث انخفضت درجات الحرارة بمحافظة أسوان التي سجلت اليوم 33 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى غدا الأحد.

فيما تسجل 7 مدن أعلى درجات الحرارة غدا بدرجات حرارة تتجاوز الـ25 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، بينما تسجل 3 مدن أكثر درجات الحرارة انخفاضا مسجلة الطقس الأبرد بدرجات حرارة تتراوح من 18 حتى 15 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.

المدن الأكثر دفئا بطقس غد

تنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا غدا الأحد، كالتالي:

مدينة حلايب 26 درجة مئوية للعظمى و16 درجة مئوية للصغرى

مدينة أبو رماد 26 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى

مدينة رأس حدربة 26 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى

مدينة الأقصر 26 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى

مدينة أسوان27 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

مدينة الوادى الجديد 26 درجة مئوية للعظمى و9 درجة مئوية للصغرى

مدينة أبو سمبل 28 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى.

المدن الباردة بطقس اليوم

بينما تسجل 3 مدن الأبرد غدا الأحد وهي:

مدينة كاترين 15 درجة مئوية للعظمى و3 درجة مئوية للصغرى.

مدينة السلوم 18درجة مئوية للعظمى و9 درجات مئوية للصغرى

مدينة مطروح 18درجة مئوية للعظمى و10 درجات مئوية للصغرى.

فرصة سقوط الأمطار غدا

بينما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية زيادة فرصة سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وتمتد إلى القاهرة الكبرى، بنسبة 20% على فترات متقطعة من النهار.