صاحب الصوت الحقيقي لشخصية «بكار»: المسلسل في وجدان كل مصري

قال محمد درويش، صاحب الصوت الحقيقي لشخصية «بكار»، إن شخصية بكار بدأت عام 1999، وقت أن كان طفلا يمثل في الإذاعة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc»، «كنت أمثل مع أطفال الإذاعة، وجاءت الدكتورة منى أبو النصر واختارتني لأكون الشخصية الرئيسية للمسلسل، وكان النجم الكبير محمد منير هو من علمني النطق بالطريقة النوبية، وكان التكنيك مختلف وليس عن طريق الكبيوتر وكان أصعب».

وتابع: «إحساس إن كل مصر تعرف صوتي لكن مش عارفين الصورة أو صاحب الصوت، إحساس غريب وسعادة كبيرة، وكان الصوت مشهور وكل الناس بتسمعه».

المشاركة في مسلسل الأصلي

وأوضح: «أشارك هذا العام في مسلسل الأصلي بدور شرير، كما أن شخصية بكار أول شخصية كارتونية مصرية مائة في المائة من رسومات متحركة لأداء صوتي، وكان من حسن حظي إني أكون أول شخصية أدت دور بكار».

بكار والوجدان المصري

وأكد: «مسلسل بكار عمل مهم جدا في الوجدان المصري، وكلما وصلنا للعالمية نستغرق في مصريتنا، وعمل بكار مصري فلكلوري صميم وقرب من حياة المصريين ويرسل رسالة مهمة جدا، كما أنه شخصية نوبية وكل مصري يحب أهل النوبة وهو سر نجاح العمل».