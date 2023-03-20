«آداب طنطا» تنظم الملتقى التوظيفي السنوي الأول لتوفير فرص العمل للشباب

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا اليوم، الملتقى التوظيفي السنوي الأول لخريجي الكلية تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبادة العربي منسق عام البرامج الأكاديمية بالكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ولفيف من الطلاب والخريجين بكلية الآداب.

إيجاد فرص عمل

أكد الدكتور ممدوح المصري حرص الكلية علي تنظيم الملتقيات التوظيفية لتأهيل طلاب وخريجي الكلية لسوق العمل، ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة، من خلال تفاعل الخريجين والطلاب مع أصحاب الشركات، لدعمهم وتقديم دورات تدريبية تؤهلهم لمجالات سوق العمل في كافة القطاعات والمجالات الوظيفية.

شركات متخصصة

أضاف عميد الكلية أن اللقاء شهد مشاركة ممثلين من الشركات الرائدة في مجال القوي العاملة والهيئة العامة للطرق والكباري والشركات المتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية والبرمجة الحديثة وشركات الخاصة وقطاع الأعمال بأنواعها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني.

12 شركة في الملتقى

جدير بالذكر أن المؤسسات المشاركة في الملتقى التوظيف الأول بكلية الآداب جامعة طنطا شملت هيئة المساحة بالغربية، مدريين مراحل المدارس الخاصة للغات الابتدائية والإعدادية، ومدارس الإنترناشيونال للغات الفرنسية، شركة فارم للأدوية ، وإدارة التربية والتعليم بالغربية، والهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، والإدارة العامة للمكتبات والمحفوظات، ومديرية القوى العاملة، والاتحاد الدولي للرياضية الذهنية، ومكتب جريدة الأهرام بالغربية، والإدارة العامة للآثار بالوجه البحري وسيناء، والإدارة المركزية للآثار بالغربية.