كريم الخولي الفائز بمسابقة «الدوم»: والدتي نصحتني بالعمل في التقديم التلفزيوني

قال كريم الخولي الفائز في الموسم الثاني، في مسابقة برنامج «الدوم» في مجال التقديم التلفزيوني، إنه شارك في بعض الأعمال الفنية، وأدى دور عسكري إنجليزي في فيلم «حرب كرموز» مع الفنان أمير كرارة.

موهبته في الإعلام بدأت منذ طفولته

وأوضح كريم الخولي خلال لقاء خاص للفائزين ببرنامج «الدوم» مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن موهبته بدأت منذ طفولته، إذ كان يقلد أصوات الكارتون، وتوقع بعدها أن يشارك في أعمال فنية.

عمل لفترة في مجال الأزياء والموضة

وأشار إلى أنه عمل لفترة في مجال الأزياء والموضة كعارض أزياء واشتغل مع أكثر من ماركة عالمية ومثل في أحد الكليبات مع المنتج نصر محروس، موضحًا أن والدته نصحته باستغلال إمكانياتت الصوتيه في أن يكون مذيعًا، وبالفعل توجه لمبنى الإذاعة والتلفزيون بالإسكندرية.

وأكد أن الحلم بدأ من هذا الوقت، وقرر أن يكون مذيعًا لافتًا إلى أنه شارك في مسابقة المذيع الأفضى على مستوى الوطن العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونجح بالفعل في الفوز بالمركز الأول قبل أن يشترك في مسابقة برنامج الدوم.