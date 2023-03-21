رئيس شعبة الدواجن: تراجع سعر كيلو الفراخ 3 جنيهات.. و«البانيه» بـ160

تشهد أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، تراجعا ملحوظا بنحو 3 جنيهات بسبب زيادة العرض من الإنتاج المحلي في الأسواق، بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية بالجيزة.

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن اليوم، الفراخ البيضاء في أرض المزرعة تراجعت 3 جنيهات بسعر 69 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيهًا، وكيلو الفراخ البانيه سعره بين الـ160 والـ170 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أن أسعار كيلو الأوراك 75 جنيهًا والكبد والقوانص 75 جنيهًا، والفراخ المجمدة أي البرازيلي 65 جنيهًا وتباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».

تراجع أسعار الدواجن اليوم والسبب زيادة العرض

وأشار إلى أن أسعار الدواجن تشهد تراجعًا في السوق المصرية بسبب زيادة العرض من الإنتاج المحلي في الأسواق، ومن المتوقع استقرار الأسعار الفترة المقبلة ولبعد شهر رمضان.