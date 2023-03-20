شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بالقليوبية اليوم الاثنين 20-3-2023 استقرارا، وسط انتعاش حركة البيع والشراء من المواطنين في القرى والمدن بالمحافظة.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20-3-2023

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 70 و71 جنيها

سعر الفراخ الساسو الكيلو بين 105 و108 جنيهات

سعر الفراخ البلدي الكيلو بين 99 و100 جنيه

سعر الفراخ أمهات أبيض بين 63 و64 جنيها

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

فيما بلغ سعر الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20-3-2023 واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 15 جنيها

كتكوت ساسو عمر يوم 12 جنيها

كتكوت بلدي حر عمر يوم 7.5 جنيه

كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.25 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه

أسعار البط بأنواعه اليوم

وبلغ سعر البط بأنواعه في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20-3-2023 واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو

بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو

بط مولارد 77 جنيها للكيلو

أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم

وكشفت أن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20-3-2023 واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت سمان أيض هجين عمر يوم 4 جنيهات

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض ما يلي:

كرتونة بيض أحمر 30 بيضة 100 جنيه

كرتونة بيض أبيض 30 بيضة 92 جنيها

كرتونة بيض بلدي 30 بيضة 108 جنيهات.