رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس شعبة الدواجن: تراجع سعر الفراخ البيضاء 4 جنيهات بسبب وفرة المعروض

كتب:

مريم حنفي
09:38 ص | الإثنين 20 مارس 2023
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن البيضاء اليوم تشهد تراجعاً ملحوظاً بقيمة 4 جنيهات، وسط إقبال المواطنين على الشراء، حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة ما بين 70 إلى 72 جنيها، وللمستهلك بين 75 إلى 77 جنيها. 

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الأوراك يسجل اليوم 92 جنيها، والدبابيس 98 جنيهًا، وكيلو البانيه بين 170 إلى 180 جنيها، بينما يتراوح كيلو الشيش طاووق بين 165 إلى 170 جنيها، وكيلو الفراخ الأمهات 72 جنيها، وتباع الفراخ البرازيلي المجمدة بـ65 جنيها. 

توقعات بتراجع الأسعار 

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سبب تراجع أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق وفره المعروض من الدجاج المحلي والبرازيلي، مما يحقق التوازن في الأسواق، وهناك توقعات باستقرار أسعار الدواجن الفترة الحالية، وقد تنخفض بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بسبب وفرة المعروض. 

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي منذ عده أيام عن دخول شحنة جديدة من الدجاج البرازيلي المجمد تقدر بـ25 ألف طن، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي من الدواجن يسجل 1.4 مليار دجاجة سنوياً.

اقرأ المزيد:

اسعار الزيت والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم الأحد

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

انخفاض اسعار الدواجن اليوم.. «الشعبة» توضح السبب

اسعار العملات الاجنبية القديمة: تصل إلى ملايين الجنيهات

اسعار حلاوة المولد 2021

استقرار اسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

اسعار سيارات ميتسوبيشي أكسباندر موديل 2022

استقرار اسعار البيض اليوم .. والطبق البلدي بـ 51 جنيها

اسعار فندق العلمين الساحل الشمالي.. الأسبوع بـ245 ألف جنيه
بقلم مريم حنفي