رئيس شعبة الدواجن: تراجع سعر الفراخ البيضاء 4 جنيهات بسبب وفرة المعروض

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن البيضاء اليوم تشهد تراجعاً ملحوظاً بقيمة 4 جنيهات، وسط إقبال المواطنين على الشراء، حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة ما بين 70 إلى 72 جنيها، وللمستهلك بين 75 إلى 77 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الأوراك يسجل اليوم 92 جنيها، والدبابيس 98 جنيهًا، وكيلو البانيه بين 170 إلى 180 جنيها، بينما يتراوح كيلو الشيش طاووق بين 165 إلى 170 جنيها، وكيلو الفراخ الأمهات 72 جنيها، وتباع الفراخ البرازيلي المجمدة بـ65 جنيها.

توقعات بتراجع الأسعار

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سبب تراجع أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق وفره المعروض من الدجاج المحلي والبرازيلي، مما يحقق التوازن في الأسواق، وهناك توقعات باستقرار أسعار الدواجن الفترة الحالية، وقد تنخفض بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بسبب وفرة المعروض.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي منذ عده أيام عن دخول شحنة جديدة من الدجاج البرازيلي المجمد تقدر بـ25 ألف طن، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي من الدواجن يسجل 1.4 مليار دجاجة سنوياً.