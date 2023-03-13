أسعار تقاوي بذرة القطن لموسم 2023.. تخفيضات بنسبة تصل إلى 400%

أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار بيع تقاوي بذرة القطن لموسم 2023 كذلك تقاوي من الأرز والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم واللوبيا وحشيشة سوداني.

وكشف منشور للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية لتكون مخفضة بنسبة تصل إلى 400% وذلك دعماً للمزارع وتنفيذاً لمنظومة الزراعات التعاقدية التي أطلقتها وزارة الزراعة وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار تقاوي الذرة

الذرة الشامية هجين فردي بسعر 300 جنيه للعبوة زنة 5 كيلو جرامات.

هجين الذرة الثلاثي العبوة زنة 7 كيلوجرامات بسعر 275 جنيها.

بذرة القطن لجميع الأصناف زنة 24 كيلو بسعر 600 جنيه، أما العبوة زنة 12 كيلو فتم تحديد سعرها بـ 300 جنيه.

أسعار تقاوي الأرز العريض للعبوة زنة 25 كيلوجراما بـ500 جنيه.

الأرز الرفيع فتم تحديد سعر العبوة زنة 25 كيلوجراما بـ475 جنيها.

فول الصويا العبوة زنة 30 كيلوجراما بسعر 900 جنيه.

الذرة الرفيعة تم تحديد سعر العبوة زنة 10 كيلو جرامات بسعر 160 جنيها.

عباد الشمس فتم تحديد سعر العبوة زنة 5 كيلو جرامات بسعر 125 جنيها.

السمسم تم تحديد الكيلو جرام بسعر 45 جنيهًا للكيلو.

اللوبيا بسعر 40 جنيهاً للكيلو.

حشيشة السوداني والأذرة ريان والدخن تم تحديد سعرها بـ35 جنيهًا للكيلو.

التقاوي متوافرة بشكل كبير في المنافذ التابعة للإدارة في المحافظات

من جانه قال عماد حافظ مدير التسويق بالادارة المركزية لانتاج التقاوي أنه يمكن التواصل والشكاوى بالإدارة على هاتف 0235694050، مشيراً إلى أن التقاوي متوافرة بشكل كبير في المنافذ التابعة للإدارة في المحافظات وكذلك مديريات الزراعة، لافتا الى أنها تحظى بسمعه جيدة لدى المزارعين حيث تحقق أعلى انتاجية.

وأشار إلى أن الأسعار تعتبر مدعمة للمزارع من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث لا يتم تحقيق ربح منها، دعما للزراعات التعاقدية للمحاصيل العلفية والزيتية التي تسعى الدولة للنهوض بها.