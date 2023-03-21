تنظيف سد الوادي بالعريش تحسبا لقدوم سيول من جبال وسط سيناء

قام مجلس مدينة العريش، صباح اليوم، بتنظيف مجرى الوادي بوسط المدينة، تحسبا لقدوم سيل من مناطق الحفن والحسنة ووادي العمر بوسط سيناء.

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان له اليوم، إزالة الركام والأوراق والرادش من سد الوادي بمعدات المجلس، موضحا أن الزراعات الصغيرة غير المؤثرة وبعض العشش أزيلت أيضا، وتم تحذير الأهالي من رمي القاذورات في مجرى الوادي.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وأضاف مجلس المدينة، أن الأمطار التي تتساقط حتى الآن غير مؤثرة، وأن عملية السيل بمناطق الوسط بعيدة عن مدينة العريش قرابة 40 كيلو مترا، وأن احتمالية وصولها إلى مناطق الحفن جنوب المدينة، ضعيف جدا، خصوصا أن الأمطار التي تتساقط منذ يومين ضعيفة ومتوسطة، وتأتي على فترات متباعدة.

وعمل مجلس المدينة خلال اليومين الماضيين على إزالة الركام والأوراق من الشوارع، وتسليك بيارات الصرف الصحي في المناطق التي تتجمع فيها المياه، وذلك بشارع البحر، وطريق البريد، والمستشفى، والسوق التجاري، وسوق السمك، ومنطقة أم القرى وجسر الوادي.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

ومن جهة أخرى، أعلن المرصد المناخي بديوان عام مدينة العريش، في بيان له، أن درجات الحرارة وصلت الى 17 مئوية، وأن هناك تحسنا في حالة الطقس على جميع المناطق، موضحا أن الغيوم والتقلبات المناخية ستستمر ليومين.

وحذر المرصد المناخي من تخفيف الملابس، أو ترك النوافذ مفتوحة طوال الليل، موضحا أن هناك رياح باردة أوقات المساء تضرب جميع المناطق.