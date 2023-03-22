دورات تدريبية مجانية، يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، من حين لآخر لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام، كالتالي:

مواعيد وتفاصيل تدريبات «الهجرة» لشباب المحافظات خلال الشهر الجاري

- تدريب المهارات الرقمية من 19 مارس حتى 23 مارس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

- تدريب توليد فكرة مشروعك من 25 مارس حتى 27 مارس من من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا- أسيوط.

- تدريب تطوير الأعمال من 26 مارس حتى 4 إبريل من الساعة 6 مساءا وحتى الساعة 10 مساءا- «أون لاين».

- تدريب كيفية بدء مشروعك الخاص من 28 مارس حتى 30 مارس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا- أسيوط

- تدريبات للمهندسين والفنيين خلال شهر مارس.

- الجلسات الاستشارية لكيفية الهجرة و العمل في ألمانيا خلال شهر مارس.

وجدير بالذكر أن هذه التدريب تأتى استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التى ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».