«المركز المصري الألماني» ينظم تدريبا مجانيا «أون لاين» لشباب 4 محافظات

دورات تدريبية مجانية، يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، من حين لآخر لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

التخطيط والتنبؤ وتحديد الأهداف لإدارة أي مشروع

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام، وتابع المركز: «تدريب إدارة المشروعات project management هيكون في شهر أبريل وفي رمضان أونلاين، مع التدريب دا هتقدر تتعلم: التخطيط والتنبؤ وتحديد الأهداف لإدارة أي مشروع، إدارة الجدول الزمني، إدارة التكاليف المالية والموارد البشرية، إدارة أصحاب المصلحة، التعرف على أدوات إدارة المشروعات لتوثيق المشروع».

وأشار المركز المصري الألماني إلى أن تدريب «إدارة المشروعات» سيكون خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 6 أبريل من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء، على أن يكون التدريب «أون لاين» لشباب 4 محافظات، وهي: «الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة».

التدريب استكمال لسلسلة الدورات التدريبية التى ينظمها المركز المصري الألماني

ويأتى هذا التدريب استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التى ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».