«حروف اللغة العربية» فيديو جديد من «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقطع فيديو جديد، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث.

تستهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أبناء المصريين بالخارج

وتضمَّن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «الحرف الواحد ممكن نتكلم عليه بأكتر من حلقة، أسرار العرافة عن اللغة العربية لسة مكملة وهنقولكم عن أولادها الـ 28 حرف، لو عايزين تعرفوا أكتر تابعونا على صفحة وتطبيق #اتكلم_عربي #اتكلم_عربي_و_عيشها_مصري».

أهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية وتشمل 3 مراحل

وتحرص وزارة الهجرة على نشر فيديوهات عدة، من حين لآخر، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بهدف التواصل المستمر مع أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج، للحفاظ على هويتهم ولغتهم العربية.

وتعد «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، وذلك من عمر 3 سنوات وحتى 18 سنة، أي الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.