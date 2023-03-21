«الشعب الجمهوري» يطلق مبادرة «مع الناس» لبيع السلع بأسعار مخفضة في الحوامدية

افتتحت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة صباح اليوم شادرا لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية تحت رعاية الدكتور أحمد عبدالصمد القيادي بالحزب بالجيزة، مشاركة من الحزب ودعما للمواطنين في مواجهة الغلاء قبل حلول شهر رمضان المعظم.

حزب الشعب الجمهوري

وقدم المستشار أحمد حبيب أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة التهنئة للأهالي المتواجدين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم متمنيا أن يعيده الله عليهم وعلى مصر باليمن والخير والبركات، وتعدهم بالمزيد من الفعاليات الخدمية، خلال الأيام المقبلة.

كما تقدم حبيب، بخالص الشكر لكل أعضاء الحزب المتواجدين على الجهد المبذول والتنظيم الجيد للفعالية الخمية التي جاءت وفقا لتوجيهات قادة الحزب بتوسيع قاعدة العمل الأهلي قبل حلول شهر رمضان.

تقديم الخدمات للمواطنين

يأتي ذلك في إطار تحقيق سياسة حزب الشعب الجمهوري بتقديم الخدمات للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط بتقديم السلع بأسعار مخفضة ودعم جهود الدولة المبذولة بالعمل الأهلي والتنموي بكل ربوع مصر.