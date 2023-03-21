«النقل» تعلن عن مزايدة علنية لإيجار مول الترجمان الملحق بميناء القاهرة

أعلنت وزارة النقل، عن اتخاذ شركة «إم أو تى للإستثمار والتنمية»، الإجراءات اللازمة كافة لاستثمار مول الترجمان «Gate Way» والساحات الخارجية والجراجات العلوية والسفلية الملحقة بالمول التجارى والمركز الترفيهي، كوحدة واحدة بمحافظة القاهرة لمدة تصل حتى 20 عاما، من خلال طرح للمزايدة العلنية المحدد لها تاريخ الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل.

تفاصيل المزايدة العلنية لإيجار مول الترجمان

وقالت الوزارة في منشور رسمي لها، إن الشركة أعلنت عن مزايدة علنية لإيجار مول الترجمان الملحق بميناء القاهرة البري بمحافظة القاهرة كوحدة واحدة تشمل مبنى أرضي وميزانين و3 أدوار متكررة، تشمل محلات تجارية ومقرات إدارية وجراجات وساحات انتظار ومركز ترفيهي بمدخل خاص منفصل لمدة تصل إلى 20 عاما.

موعد إعلان كراسات الشروط والمواصفات

وأضافت الوزارة، أن كراسات الشروط والمواصفات تُباع بالمقر الرئيسي لشركة «إم أو تي» يوم الأحد المقبل، والتأمين الابتدائي لدخول المزايدة 500 ألف جنيه، جلسة المزاد يوم الأربعاء 3 مايو المقبل.