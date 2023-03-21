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ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية في الشرقية

كتب:

محمد بركات
01:19 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيلين عصابيين، ضمن 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، من بينهم عميل سيئ النية، مقيمين بمحافظة الشرقية تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بنطاق مديرية أمن الشرقية ، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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