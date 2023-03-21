قناة «إكسترا نيوز» تبرز تقارير «الوطن» عن المرأة المصرية والاستزراع السمكي

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالمرأة المصرية، بعنوان «المرأة المصرية.. عماد الأسرة والوطن»، والذي تناول الـ8 قرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لتعزيز جهود دعم المرأة وتمكينها في عيدها.

برنامج «هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» عن الإستزراع السمكي

كما أبرز برنامج «هذا الصباح»، موضوع آخر نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن الاستزراع السمكي والذي جاء بعنوان «الوطن.. ترافق الطلاب لـ«الاستزراع السمكي» بشرق بورسعيد.. ضخ 1500 طن بالأسواق وبدء التصدير».