12 إجراء لحماية الغذاء من التلوث.. نصائح من «بيطري القاهرة»

كشف الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عن خطوات حماية الغذاء من التلوث للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من تناول أي أطعمة ضارة، مضيفا لـ«الوطن»، أن حماية الغذاء من التلوث يتطلب الآتي..

حماية الغذاء من التلوث

- ذبح الحيوانات في المجازر المرخصة تحت إشراف صحي بيطري.

-منع بيع الأغذية المجهولة المصدر والمكشوفة.

- إجراء فحص طبي دوري للعاملين في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة مثل مصانع الأغذية والمطاعم.

- المحافظة على النظافة الشخصية مثل تقليم الأظافر وغسل الأيدي جيدا بالصابون والماء الدافئ قبل تناول الطعام وبعده.

- عدم ترك المواد الغذائية ضمن درجة الحرارة العالية والتي تُعتبر درجات الحرارة الخطرة والمناسبة لنمو وتكاثر البكتريا والجراثيم بشكل سريع لفترة زمنية من 3 -4 ساعات.

تنظيف الخضار والفاكهة

- الحرص على تنظيف الخضار والفاكهة باستخدام فرشاة ومن ثم نقعها في الخل لمدة نصف ساعة على الأقل.

- تنظيف أواني المطبخ قبل استعمالها تنظيفا جيدا.

-إبعاد الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب عن أماكن الطعام.

- اختبار الأغذية والمشروبات الطازجة والابتعاد عن الأغذية المحفوظة بقدر الإمكان.

- استعمال الألبان المبسترة.

-التخلص من النفايات وفضلات الطعام المتبقية يوميا فى المكان المخصص بعد وضعها فى أكياس محكمة الغلق.

- منع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية من إعداد الطعام.

ضوابط حفظ الطعام

وأكد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه فيما يتعلق بالاحتفاظ بالطعام بعد طهيه على رف الثلاجة لا بد من التأكد أن يكون الحفظ تحت 10 درجات، والطعام الخاص بالأطفال يفضل عدم حفظه نهائيا، ويوجد خطأ شائع بسبب التسمم الغذائي وهو وضع كمية كبيرة من الطعام الساخن بداخل الثلاجة لأن البرودة ممكن ألا تصل إلى منتصف الطعام مركز الطعام بسرعة كما يجب، وعندما يكون مركز الطعام لا يزال ساخنا فوق 10 درجات مدة طويلة الميكروبات تنتشر بسرعة وتسبب الأمراض.

وحول كيفية تبريد الطعام، أوضح ضرورة وضع الطعام الساخن جدا على رف فى درجة حرارة الغرفة العادية حوالي 20 دقيقة قبل وضعه داخل الثلاجة، ولا يجب وضع الطعام الساخن بالثلاجة لأن الحرارة ممكن أن تؤثر على سلامة أغذية أخرى بالثلاجة.