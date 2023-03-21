أسعار الذهب اليوم 21 مارس في عيد الأم.. عيار 21 بـ2010 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع الاحتفال بـ عيد الأم، بنحو 15 جنيها، وسجلت الأوقية الآن نحو 1969 دولارا للأوقية، ما زاد تراجع أسعار الذهب اليوم على المستوى المحلي في جميع الأعيرة من المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في عيد الأم

وسجل اليوم سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في عيد الأم سجل 2010 جنيهات خلال عمليات الشراء في محلات الصاغة، دون حساب الدمغة والمصنعية والضريبة، وجاءت أسعار الذهب كما يلي.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1990 جنيها للبيع، مقابل 2010 للشراء اليوم.

- عيار 24 نحو 2274 جنيها للبيع، مقابل 2297 جنيها للشراء.

- عيار 22 نحو 2085 جنيها للبيع، مقابل 2106 جنيهات للشراء.

- عيار 18 نحو 1706 جنيها للبيع، مقابل 1723 جنيها للشراء.

- عيار 14 نحو 1327 جنيها للبيع، مقابل 1340 جنيهًا للشراء.

- عيار 12 نحو 1137 جنيها للبيع، مقابل 1149 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وفي السياق ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب 15.920 ألف جنيه للبيع، و16.080 جنيه في عمليات الشراء، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون، إحدى الشركات العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.