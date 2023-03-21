إرشادات مهمة عند التسوق وشراء المنتجات الغذائية.. تأكد من غلق العبوات

قال الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إنه يجب على المواطنين اتباع بعض الإجراءات والإرشادات قبل التسوق، حفاظًا على سلامتهم، والتأكد من جودة الأغذية.

وكشف «زينهم» عن هذه الإجراءات في تصريحات لـ«الوطن»، وهي كالتالي:

إرشادات قبل التسوق

- عند شراء أي منتج عليك فحص تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية.

- تأكد من سلامة الغلق المحكم لعبوات المواد الغذائية المحفوظة.

-لا تشتر المعلبات المنبعجة أو المنتفخة أو الصدئة.

-لا تشتر المواد الطازجة إذا لم تجدها محفوظة في الثلاجات المعدة لحفظها، وتكون الثلاجة تعمل بشكل جيد كما هو واضح من برودة المنتج.

- يجب أن نتأكد أن الأطعمة المجمدة مجمدة بشكل جيد، وتجنب ما تشعر أن تجميده ليس جيدا.

- استخدم مطهر لليدين قبل لمس أو فحص البضائع الغذائية كالخضراوات والفاكهة.

- أجل شراء المنتجات سريعة التلف كاللحوم والأسماك إلى نهاية جولة التسوق خاصة فى المحلات و السوبر ماركت الكبيرة.

- ضع اللحوم والأسماك فى أكياس بلاستيكية قبل وضعها فى عربة التسوق للاحتفاظ بالبرودة أطول فترة ممكنة.

- عند تعبئة المشتريات ضع المجمدات معا للاحتفاظ بالبرودة.

- أفصل اللحوم والمواد الطازجة عن باقى المشتريات الأخرى.

- توجه إلى المنزل فور الانتهاء من شراء مستلزماتك حتى لاتتلف.

- يجب فصل المنتج الخام عن المطهى أثناء الشراء والتحضير والتخزين.

غسل الأيدي باستمرار

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أهمية غسل الأيدي قبل البدء في تحضير الطعام، وبعد كل توقف عن التحضير وبعد تحضير الأكل خاصة الأسماك واللحوم، حيث تبلل الأيدي بالماء الساخن، ويوضع عليها الصابون وتدعك الأيدي جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتشطف بالماء الجاري، وتجفف جيدًا بفوط ورقية أو فوط قماش نظيفة، ولو هناك أي جرح أو خراج يجب تغطيته جيدًا قبل إعداد الطعام وارتداء القفازات، ويجب تذكر أن الحيوانات المنزلية الكلاب والقطط والطيور لأنها مصدر للعدوى.

تنظيف الأسطح

وشدد على أهمية تنظيف الأسطح التي تستخدم لتحضير الطعام، حيث لابد أن تكون نظيفة من أى خدش أو حفر فى السطح، مع ضرورة غسل السكاكين والأدوات المستخدمة فى تحضير الطعام، والقماش الملاصق للأطباق والأواني يجب أن يتغير كل يوم ويغلى قبل الاستخدام ويفصل عن القماش المستخدم لتنظيف الحوائط.