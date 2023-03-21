تفاصيل برامج أكاديمية مصر للنقل السككي.. يبدأ تنفيذها غدا

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن توقيع بروتوكول تنفيذي لافتتاح برامج أكاديمية مصر للنقل السككي بين شركة الستوم الفرنسية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق والمعهد القومي للنقل.

ووقع البروتوكول المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر واللواء شريف ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وحسن مهدي، مدير معهد النقل القومي مع المهندس رامي صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة الستوم مصر لمشروعات النقل، بحضور أندرو ديلون، الرئيس الإقليمي لشركة الستوم الفرنسية.

تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين

وأكد التقرير أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإهتمام بالعنصر البشري وتدريبه على أحدث أنواع التكنولوجيا بالتعاون مع الشركات العالمية، وخاصة في ظل التطور الكبير في منظومة النقل بمصر، موضحًا أن التعاون يهدف إلى تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين المتدربين لمواكبة التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال وتلبية متطلبات سوق العمل التي تقتضيها مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

كما يهدف البروتوكول إلى بناء قاعدة كبيرة من الأيدي العاملة والعناصر البشرية المدربة في المجالات الفنية المختلفة مثل الوحدات المتحركة، ونظم الاتصالات والإشارات والتحكم المركزي والصيانة لقطاعات السكك الحديدية، من أجل الارتقاء بالعنصر البشري بإعتباره العمود الفقري لنمو وتطوير منظومة النقل في مصر.

سيتم تنفيذ أول برامج الأكاديمية بدءاً من غداً الأربعاء

ونوه التقرير بأنه تم بالفعل اتخاذ الخطوات اللازمة والترتيبات الخاصة لبدء تنفيذ كافة برامج مبادرة الأكاديمية حيث سيتم تنفيذ أول برامج الأكاديمية بدءاً من غداً الأربعاء الموافق 22 مارس بالمعهد القومي للنقل لضمان إنجاز جميع برامج المبادرة، طبقا للبرنامج الزمني خلال مدة سريان البروتوكول، من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أهداف المبادرة وتحقيق الغاية منها.