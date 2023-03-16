الأمهات المثاليات.. رحلة عطاء تُحوِّل الألم إلى أمل

تحدين الظروف، وواجهن صعوبات الحياة، حتى صنعن من المحنة منحة، ومن الألم أملاً، لم ينتظرن مساعدة من أحد، فكان كل ما يدور فى أذهانهن، ووقودهن فى الحياة هو العمل على تربية وتعليم أبنائهن، فلذات الأكباد، وشباب المستقبل، لذلك كرمتهن الدولة، واختارتهن أمهات مثاليات، تقديراً لكفاحهن وصبرهن.

ليست الأمومة فقط عملية بيولوجية، وإنما فى الأساس مهمة إنسانية، ورحلة عطاء لسيدات مصريات عظيمات، ربما لم يلدن، لكنّ عطاءهن لا يقل عن الأمهات الأخريات، واستطعن أن يغزلن من مشاريعهن الصغيرة، بالاجتهاد والعمل الشاق، قصصاً ناحجة ونموذجاً مشرفاً فى الحياة، لذا شملهن التكريم.

«التضامن»: عدد المتقدمات للمسابقة 660 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم

قصص كفاح كثيرة خاضتها الأمهات المثاليات، اللاتى اختارت من بينهن وزارة التضامن الاجتماعى 36 سيدة على مستوى الجمهورية، استناداً إلى عدة شروط، منها ألا تقل سن الأم عن 50 عاماً، وأن تكون لها قصة عطاء، فضلاً عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، واستثنت من هذا الشرط المحافظات الحدودية «شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان»، بحد أقصى 5 أبناء.

وأوضحت وزارة التضامن أن الفئات المُكرَّمة هذا العام اشتملت على الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة وأم من ذوى الإعاقة، وأم لابن من ذوى الإعاقة تميز فى أحد المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال «كريمى النسب»، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادى، وأم متطوعة من أجل حياة كريمة، كنموذج مشرف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى رائدة اجتماعية متميزة، وأم شهيد من القوات المسلحة، وأم شهيد من الشرطة.

وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 424 متقدمة انطبقت عليهن الشروط.