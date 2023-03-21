كشف ملابسات العثور على جثث صيدلانية وابنتيها في منزلهن بطنطا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ملابسات العثور على 3 جثث لصيدلانية وابنتيها داخل منزلهن بشارع الحمزاوي التابع لقسم أول طنطا، نتيجة تسريب الغاز، عن وجود شبهة جنائية، وأن الزوج هو من قام بفتح محبس الغاز.

تورط الزوج

وتبين من التحريات أيضا أن الزوج يدعى «أحمد. ع»، صيدلي، وقررت جهات التحقيق ضبطه وإحضاره، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة نفسية بسبب تراكم الديون عليه.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بالعثور علي 3 جثث ملقاة داخل صالة شقتهم السكنية الكائنة بشارع الحمزاوي التابع لقسم أول طنطا، وتم التحفظ على الجثث داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بعد مناظرة النيابة العامة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين لذويها.

العقوبة المتوقعة

وأوضح محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام شنقا وفقا لنص القانون.