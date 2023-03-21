«الوطن» تحتفل بعيد الأم وشهر المرأة بتكريم سيدات وبنات الجريدة

ضمن الاحتفالات بعيد الأم ويوم المرأة المصرية، احتفل الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بصحفيات المؤسسة من خلال تنظيم حفل خاص لهن، تقديرا للمجهود والإنجازات المختلفة التي تحققها الكوادر النسائية بالمؤسسة.

وأشاد الدكتور محمود مسلم، بالكوادر النسائية بالمؤسسة وقدرتهن على تحقيق النجاح والتقدم، والتميز والانفراد المستمر، بحضور كلا من، شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، هدى رشوان مدير تحرير جريدة «الوطن»، هبه حسنين مدير تحرير جريدة «الوطن»، ريهام زيدان مدير إدارة الموارد البشرية بجريدة «الوطن»، قائلاً: «يأتي شهر رمضان حاملًا معه الخير، عيد الأم ويوم المرأة، فهو شهر مليء بالإنجازات والاحتفالات».

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «المرأة عماد أساسي في الجريدة دون تمييز، ناس كتير غيروا وجهة نظري للسيدات على مدار السنين الماضية، الوطن قوته في سيداته الفضليات اللي بنعتز بهن وبقدراتهن على الإبداع الذي يدعو للفخر، ويمتاز الوطن بوجود العديد من السيدات في مجلس تحريره، مؤثرات ولهن أدوار فعّالة».